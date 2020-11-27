Следователи назвали причину устроенной учителем стрельбы в школе Нальчика

Следователи назвали причину конфликта, сопровождавшегося стрельбой, в школе Нальчика между учителем и школьником. Об этом сообщил «Интерфаксу» старший помощник руководителя следственного управления СК России по Кабардино-Балкарии Мурат Багов.

По его словам, стрелявший из травматического пистолета преподаватель не был инициатором ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений.

По предварительным данным, между школьником и учителем возникли разногласия по учебному вопросу. Мальчик позвал знакомых 36 и 26 лет, чтобы разобраться с преподавателем. Между мужчинами произошла драка, в ходе которой учителю пришлось защищаться и он начал стрелять из травматического пистолета, уточнили в управлении МВД по Кабардино-Балкарской республике.

В результате инцидента пострадали два человека. У учителя травмы после избиения, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Он госпитализирован, сообщает республиканский Минздрав. Второй пострадавший получил травму вследствие выстрела из травматического оружия. Медики уже извлекли пули из мягких тканей. Его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Двое напавших на учителя, которых привел школьник, являются его родственниками, пояснили в администрации лицея №2, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Это дядя мальчика и один из родственников. Его отец был убит в 2005 году — он участвовал в нападении боевиков на Нальчик 13 октября. Мужчины вытащили учителя с урока, стали избивать.

«Все лицо у него было в ужасном состоянии. Избили до крови. Весь коридор в крови был», — рассказал очевидец избиения. Учителю удалось вырваться от напавших, он выбежал на улицу, забрал из своего автомобиля пистолет, вернулся и открыл стрельбу по напавшим.