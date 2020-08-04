Российского подростка посадили за нападение с топором на школьницу

В Саратовской области посадили в колонию семиклассника, совершившего нападение на свою школу и нанесшего тяжелую травму девочке из пятого класса. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает МК.

28 мая 2019 года российский подросток, учащийся в школе города Вольск, напал с топором на школьницу и нанес ей сильный удар по голове. Потерпевшую экстренно госпитализировали в Москву, где ей была сделана операция. В момент задержания у молодого человека помимо топора были обнаружены две бутылки с зажигательной смесью, которые он принес в школу. По решению суда, он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

Напавший записал видеообращение перед тем, как прийти в учебное заведение. Ученики школы рассказывали, что подросток был неадекватным. По их словам, после нападения он «пытался коктейли молотова кинуть», но они «не подожглись».

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