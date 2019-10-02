Российский подросток ворвался в школу с топором

Во Владимире подросток пришел в школу с топором. Об этом сообщает РИА Новости.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев рассказал агентству, что восьмиклассник преследовал агрессивные цели, но директор школы успел его остановить. Собеседник считает, что подросток не просто хотел покрасоваться перед одноклассниками. Прохорычев отметил, что мальчик стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В школе ученика также поставили на учет.

«Владимирские ведомости» написали, что мальчика травили одноклассники. Посреди учебного дня он сбежал домой за «орудием мести». Издание утверждает, что подросток перепрыгнул через турникет, но его задержала школьная охрана и вызвала полицию.

В мае этого года российский школьник напал с топором на девочку. Инцидент произошел в Саратовской области, 12-летняя школьница получила черепно-мозговую травму. Подростка арестовали за нападение в этот же день.

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