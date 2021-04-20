На российских школьников рухнул потолок

В одной из школ города Армавира Краснодарского края во время занятий рухнул потолок. В результате аварии пострадали три ученика. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в одном из кабинетов школы №2. Слой перекрытия упал на учеников, после чего трех пострадавших госпитализировали. Остальных учащихся перевели в другое помещение и продолжили занятия. Площадь повреждения почти десять квадратных метров.

По данным издания, школу построили в 1955 году, а в 2018-м провели ремонт. Вскоре после аварии следователи начали проверку. В данный момент в учебном заведении работают специалисты, которые установят причины произошедшего.

В октябре 2020 года на четырех школьников в ставропольской гимназии во время перемены обрушился потолок. В результате инцидента двух детей увезли на скорой помощи, а остальных отпустили домой. Прокуратура организовала проверку в учреждении. Замдиректора школы отказался от комментариев.

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