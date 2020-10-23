В российской квартире с малолетними детьми рухнул потолок

В квартире жилого дома в селе Восточное Хабаровского края рухнул потолок. Там проживала семья из семи человек, включая трех малолетних детей, сообщает «Комсомольская правда».

В интернете появилась фотография, сделанная в квартире россиян после аварии. На ней видно, что в одной из комнат обрушилась большая часть потолка. На пол, мебель и подоконник посыпались куски бетона, деревянные балки и утеплитель, а все помещение покрылось пылью.

По данным региональной прокуратуры, в результате обрушения никто не пострадал, а оставшихся без крова хозяев квартиры переселили во временное жилье из маневренного фонда. На данный момент причина аварии неизвестна. Ее установят правоохранительные органы, которые пообещали провести проверку и наказать виновных в случившемся.

В августе 2020 года в жилом доме Златоуста Челябинской области на ребенка упала часть потолочной конструкции. Оказалось, что здание было признано аварийным. Перекрытие упало на несовершеннолетнего мальчика, после того как он вышел из ванной комнаты. Активисты написали о случившемся в прокуратуру и местную администрацию, потребовав расселить жильцов.

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