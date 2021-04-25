Два разорванных пополам жилых дома в России попали на видео

В селе Караулово Нижегородской области из-за схода грунта разорвало пополам два жилых дома. Последствия инцидента попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Нижний №1».

В результате происшествия никто не пострадал. Жители разрушенных домов временно переселены в маневренный фонд. Их соседи также спешно покинули свои жилища. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, они проверяют, не повредилось ли из-за оползня газовое оборудование.

Ранее в городе Усть-Каменогорске лопнул фасад одного из жилых домов. В итоге здание фактически начало «трещать по швам». Трещина в обшивке появилась на уровне седьмого этажа и дошла до четвертого. Вскоре из дыры посыпалась каменная вата и выпали некоторые облицовочные панели. Здание сдали в эксплуатацию в 2019 году. Спустя время местные жители начали жаловаться на состояние квартир — между этажами отсутствовал утеплитель, а в помещениях становилось холодно.