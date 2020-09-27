Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье превысило 50

Число подтвержденных пострадавших в результате обрушения пешеходного перехода в подмосковном Ступине превысило 50, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным МЧС, всего пострадал 51 человек. Изначально сообщалось о 6 пострадавших, но потом их число выросло до 39.

Обрушение пешеходного перехода произошло утром в воскресенье, 27 сентября. Переход обрушился на территории предприятия «ФМ логистик» в промзоне, все пострадавшие — сотрудники предприятия. В качестве причины аварии рассматривают перегрузку. «Длина рухнувшей конструкции составляет 25 метров, высота — 4 м. Предварительная причина обрушения — перегрузка моста», — уточнили в МЧС. Прокуратура начала проверку.

В начале сентября на трассе «Иртыш» россиянин на фуре случайно снес надземный пешеходный переход. Упавшая часть сооружения перекрыла большую часть трассы. Переход строился, его еще не ввели в эксплуатацию.

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