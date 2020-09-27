Число пострадавших при обрушении пешеходного перехода в Подмосковье выросло

Число пострадавших при обрушении надземного перехода в Подмосковье выросло до 39 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что в основном ранения получили граждане Киргизии.

Металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра обрушился в цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» в Ступине утром в воскресенье, 27 сентября. Изначально сообщалось о шести пострадавших, но потом их число выросло до 30. В качестве причины аварии рассматривают перегрузку. «Длина рухнувшей конструкции составляет 25 метров, высота — 4 м. Предварительная причина обрушения — перегрузка моста», — уточнили в МЧС.

На месте ЧП работают аварийные службы и спасатели, раненых доставляют в одну из подмосковных больниц. По данным «Интерфакс», пять пострадавших находятся в тяжелой степени тяжести, восемь — в средней степени тяжести.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. «После осмотра места происшествия следователи опросят сотрудников, а также руководство предприятия. Будет истребована вся необходимая документация», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте подмосковного управления ведомства.