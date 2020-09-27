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Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло

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Фото: pixabay.com

Число пострадавших при обрушении пешеходного перехода в подмосковном Ступине увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления МЧС.

«По данным территориального центра медицины катастроф на 9:40, пострадали 13 человек, из них трое госпитализированы», — уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что ранения получили шесть человек. Информация о погибших пока не поступала. Для эвакуации задействован медицинский вертолет.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что число пострадавших выросло до 25 человек.

Обрушение пешеходного перехода произошло утром в воскресенье, 27 сентября. Переход обрушился на территории предприятия «ФМ логистик» в промзоне, все пострадавшие — сотрудники предприятия. По предварительным данным, ЧП случилось из-за перегрузки, указывает ТАСС. Прокуратура начала проверку.

В начале сентября на трассе «Иртыш» россиянин на фуре случайно снес надземный пешеходный переход. Упавшая часть сооружения перекрыла большую часть трассы. Переход строился, его еще не ввели в эксплуатацию.

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