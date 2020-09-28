Под Мурманском восстановили разрушенный железнодорожный мост

Под Мурманском восстановили железнодорожный мост через реку Колу, разрушившийся в июне, и ввели его в эксплуатацию. Об этом сообщил председатель правления РЖД Олег Белозеров на церемонии открытия, передает ТАСС.

Пассажирское сообщение через мост планируется запустить 12 октября, сейчас по нему ходят грузовые составы. Также предполагается, что по маршруту запустят двухэтажные поезда. Белозеров добавил, что мост был построен заново за рекордные сроки — 105 дней.

По его словам, причины обрушения анализировали, изучая архивные данные о мосте, построенном более 100 лет назад. Он указал, что сооружение рухнуло из-за паводка.

Мост через Колу рухнул 1 июня после того, как паводок сместил и деформировал одну из его опор. Повреждение сооружения произошло еще в мае. 19 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было восстановлено в обход моста на перегоне Выходной — Кола, для перевозки пассажиров использовались в том числе автобусы.