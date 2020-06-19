Под Мурманском снова запустили поезда после обрушения моста

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено в обход рухнувшего моста на перегоне Выходной — Кола. Об этом сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, передает ТАСС.

«Мы возобновляем ж/д сообщение до Мурманского узла. <…> С сегодняшнего дня мы выходим на размеры 16 грузовых пар поездов и двух пассажирских в ежесуточном режиме», — рассказал Голомолзин, подчеркнув, что «сегодня очень важный день».

Агентство отмечает, что первый грузовой поезд в Мурманск уже отправился по железнодорожному пути, построенному в обход моста.

Ранее сообщалось, что поезда вернутся на железнодорожный вокзал Мурманска к 23 июня, первый состав появится на вокзале через неделю.

Обрушение моста произошло 1 июня из-за того, что паводок сместил и деформировал одну из опор сооружения. Повреждение произошло еще в конце мая, с 30 мая движение на 1436 километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто, для перевозки пассажиров используют в том числе автобусы.

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