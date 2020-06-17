Названы сроки возвращения поездов в Мурманск после обрушения моста

Поезда вернутся на железнодорожный вокзал Мурманска к 23 июня, первый состав появится на вокзале через неделю. Такие сроки назвало агентство «Север Пост».

Как пишет агентство, рабочим осталось проложить чуть больше километра новых путей в обход рухнувшего моста на перегоне Выходной — Кола.

Временный железнодорожный вокзал с перроном оборудовали на станции Выходной. Там осуществляются отправка и прибытие поездов.

Обрушение моста произошло 1 июня из-за того, что паводок сместил и деформировал одну из опор сооружения. Повреждение произошло еще в конце мая, с 30-го числа движение на 1436-м километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто, для перевозки пассажиров используют в том числе автобусы.

Как заявлял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, железнодорожный мост рухнул из-за недостаточного контроля за его состоянием и несвоевременного ремонта. По его словам, произошедшее поставило под угрозу функционирование Мурманского морского порта.

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