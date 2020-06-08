Военные для восстановления железнодорожного пути взорвали скалу под Мурманском

Военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) взорвали скалу на участке строящегося обходного железнодорожного пути в районе поселка Молочный. Для дальнейшего восстановления сообщения на перегоне Кола — Выходной производится выемка грунта на участке строительства. Об этом говорится на сайте Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что перед подрывом были выполнены большие подготовительные работы, в частности — заложено около четырех тонн взрывчатого вещества на глубине 7-9 метров. Место проведения работ оцепили, гражданские лица туда не допускались. В общей сложности для проведения работ задействовали сотню военнослужащих и более сорока единиц специальной военной техники.

Обрушение моста через Колу произошло 1 июня из-за того, что паводок сместил и деформировал одну из опор сооружения. Повреждение произошло еще в конце мая, с 30 числа на 1346-м километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыли движение. Поезда останавливаются перед мостом, а для перевозки пассажиров, едущих в Мурманск и из него, используют автобус.

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