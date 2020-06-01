Рухнул связывавший Мурманск с остальной Россией железнодорожный мост

В Кольском районе под Мурманском рухнул железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Мурманской области. Таким образом, город оказался отрезан от остальной части страны для пассажирских и грузовых поездов и выехать из него можно только по автомобильным мостам.

Как сообщили в МЧС, опору подмыло из-за интенсивного таяния снега и высокого уровня воды в реке Кола. Никто из рабочих, ремонтировавших мост, не пострадал.

В ведомстве рассказали, что по рухнувшему мосту проходит единственная железнодорожная ветка, которая связывает Мурманск с остальной частью России, передает РИА Новости.

С 30 мая движение на 1436-м километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто, для перевозки пассажиров используют автобусы. Как сообщили в администрации Кольского района, все поезда, следующие в Мурманск, останавливались перед мостом, а пассажиров доставляли до пункта назначения на автобусе. «Таким же способом доставлялись до состава и пассажиры, которые должны были выезжать из Мурманска», — добавили в администрации.

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