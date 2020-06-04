Разрушивший железнодорожный мост под Мурманском паводок усилился

В Кольском районе Мурманской области усилился паводок реки Кола, разрушивший железнодорожный мост между станциями Выходной и Кола. Об этом сообщил замгубернатора региона Юрий Сердечкин, передает «Интерфакс».

На утро 4 июня уровень воды в реке составлял 392 сантиметра, к вечеру он может преодолеть отметку в 400 сантиметров, которая называется «опасным явлением», рассказал Сердечкин. Он добавил, что в ближайшее время для жителей поселков, которые подтапливаются, организуют пункт временного размещения. Сейчас оттуда вывозят девять семей, их разместят в гостинице и обеспечат питанием. Дома будут охранять от мародерства.

Сердечкин также уточнил, что под угрозой находится поселок Кильдинстрой. Однако в МЧС заявили, что это не поселок, а дачное некоммерческое товарищество, в котором граждане строят дома и хозпостройки, но не проживают постоянно. На данный момент там подтоплены 30 домов и 50 участков, на месте работает оперативная группа МЧС.

Обрушение моста через Колу произошло 1 июня из-за того, что паводок сместил и деформировал одну из опор сооружения. Повреждение произошло еще в конце мая, с 30 числа на 1346-м километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыли движение. Поезда останавливаются перед мостом, а для перевозки пассажиров, едущих в Мурманск и из него, используют автобус.

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