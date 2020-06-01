Обрушение железнодорожного моста под Мурманском попало на видео

Обрушение железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском попало на видео. Запись опубликовало сообщество «Мурманск ДТП ЧП» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как часть моста переворачивается и падает в реку во время ремонтных работ. Никто из рабочих не пострадал.

Мост через реку Кола рухнул ранее 1 июня. Причиной происшествия стало смещение и деформация одной из опор моста в связи с паводком.

С 30 мая движение на 1436-м километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто. Как сообщили в администрации Кольского района, поезда останавливаются перед мостом, а для перевозки пассажиров, едущих в Мурманск и из него, используют автобус.

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