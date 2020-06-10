Ремонт рухнувшего из-за паводка моста под Мурманском попал на видео

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Министерство обороны опубликовало видео о том, как ведется ремонт рухнувшего из-за паводка железнодорожного моста под Мурманском. Об этом сообщило издание «Север Пост».

В ведомстве рассказали, что рабочие подорвали скалу для прокладки обходной ветки путей, после чего вывезли 17 тысяч кубометров грунта и породы. Строители также уплотнили насыпь на протяжении двух километров.

Также продолжается бурение шурфов для закладки и зарядов и рыхления скальной породы.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что железнодорожный мост через реку Кола рухнул из-за недостаточного контроля за его состоянием и несвоевременного ремонта. По его словам, произошедшее поставило под угрозу функционирование Мурманского морского порта.

Обрушение моста произошло 1 июня из-за того, что паводок сместил и деформировал одну из опор сооружения. Повреждение произошло еще в конце мая, с 30-го числа движение на 1436-м километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто, для перевозки пассажиров используют автобусы. Как сообщили в администрации Кольского района, все поезда, следующие в Мурманск, останавливались перед мостом, а пассажиров доставляли до пункта назначения на автобусе.

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