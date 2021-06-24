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Многоквартирный дом обрушился в Майами

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Фото: @CheechDad09

В курортном городе Майами-Бич (штат Флорида, США) высотное здание частично обрушилось рано утром в четверг, 24 июня. ЧП произошло на Коллинс-авеню. На место прибыли десятки команд спасателей, в том числе из расположенных поблизости городов, сообщает Miami Herald.

По данным издания, из-за обрушения перекрыта зона в районе 88-й улицы, Коллинс-авеню и Хардинг-авеню. Туда приехали несколько десятков пожарных машин и транспорт других спасательных служб. Пока неизвестно, есть ли под завалами люди. Число жертв происшествия также не установлено.

На снимках с места ЧП видно, что целиком обрушилась одна из секций здания, или примерно его половина. В полиции Майами-Бич изданию заявили, что рухнул дом по адресу Коллинс-авеню, 8777. Этот адрес присвоен 12-этажному зданию, где расположено более 100 квартир, отмечает Miami Herald.

По информации телеканала ABC13, обрушившийся дом построен в 1981 году. После ЧП госпитализированы восемь человек, пострадали десятки.

Ранее в июне мужчина на пикапе врезался в гей-парад, проходивший в Майами. В результате ЧП один человек погиб, еще одного доставили в больницу в критическом состоянии. При этом водитель был одет в форму хора, в котором участвуют представители гей-сообщества. На пикапе был установлен радужный флаг.

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