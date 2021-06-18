В США выставили на продажу «адский» дом

Американец решил избавиться от дома в штате Колорадо, США, который напоминает уголок ада. Недвижимость продают гораздо дешевле рыночной стоимости из-за изуродованных помещений и ужасного запаха протухшего мяса, пишет CNN.

Дом в районе Бродмур-Блаффс-Эстейтс города Колорадо-Спрингс выставлен на продажу за 590 тысяч долларов, в то время как аналогичная недвижимость в том же месте стоит от 750 до 800 тысяч долларов. Риелтор агентства по недвижимости Falcon Property Company Мими Фостер пояснила, что внешний облик здания сильно отличается от того, что внутри.

Пятикомнатный дом пострадал от вандализма и долгое время был местом для бродячих животных. Все поверхности в помещениях изуродованы надписями, сделанными черной аэрозольной краской. Везде стоит страшная вонь — морозильник в подвале, набитый мясом, год простоял без электричества.

Материалы по теме Потрошители из Чикаго Сатанисты убивали женщин и наводили ужас на Америку 80-х. Теперь один из них на свободе «Все соглашались выступать в этом цирке» Скучающий психопат выдал себя за серийного убийцу. Почему ему все поверили?

«Если вы мечтаете владеть своим маленьким кусочком ада и превратить его в кусочек рая, приходите испытать свои чувства», — написала в объявлении о продаже риелтор.

Дом, по словам Фостер, принадлежит продавцу, проживающему в другом штате. Десять лет подряд здание сдавалось в аренду. В 2019 году жильца выселили за неуплату, и разъяренный арендатор разгромили помещения, когда приехал забирать вещи. В 2020 году домовладелец пытался привести дом в порядок, но не смог уладить все вопросы со страховой. В итоге риелтор предложила помочь избавиться от недвижимости с учетом растущего спроса на американском рынке жилья. Всем, кто откликается на предложение, Фостер предлагает сначала приехать и понюхать запах в помещении.

В США то и дело появляются объявления о продаже домов с шокирующей или скандальной историей. В середине июня новый хозяин появился у особняка с кровавой историей в Лос-Анджелеса. Дом, в котором последователи американского маньяка Чарльза Мэнсона в 1960-х убили супружескую пару Лено и Розмари Ла-Бьянка, за 1,98 миллиона долларов приобрел неизвестный.