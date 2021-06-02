Возле особняка принца Гарри откопали человеческие останки

Возле калифорнийского особняка принца Гарри и Меган Маркл нашли человеческие останки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Находка была совершена во время садово-паркового строительства на улице, проходящей в нескольких метрах от здания, однако за пределами прилегающей к нему территории. Кости молодого мужчины или женщины откопали на глубине около метра.

В правоохранительных органах не исключают, что останки находились под землей сотни лет и принадлежат коренному американцу, жившему в тех местах в далеком прошлом. Офис шерифа уже связался с местной комиссией по коренным американцам, чтобы определить, как поступить с костями, если эту версию подтвердит судебный антрополог.

Дом, куда Гарри и Меган переехали в начале июля 2020 года, располагается в калифорнийском округе Санта-Барбара. В нем девять спален, 16 ванных комнат, игровая зона, тренажерный зал, спа-комплекс и собственный кинотеатр. На территории также имеются теннисный корт, чайный домик, винный погреб, гараж на пять машин и два гостевых дома. Прежним владельцем особняка был российский банкир Сергей Гришин. Покупка обошлась Меган и Гарри в 15 миллионов долларов, причем 9,5 миллиона они взяли в ипотеку.