Актриса из последнего фильма Тарантино решила избавиться от дома в США

Австралийская актриса Марго Робби решила выставить на продажу дом в районе Хэнкок-парк в центре Лос-Анджелеса (Калифорния, США). Звезда, сыгравшая одну из главных ролей в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», планирует выручить за особняк 3,475 миллиона долларов (255 миллионов рублей). Об этом пишет Los Angeles Times.

По данным издания, Робби приобрела дом в 2017-м за 2,725 миллиона долларов. Таким образом, избавившись от него, она заработает 750 тысяч долларов. Особняк построен в 2016 году на участке площадью 604 квадратных метра. Метраж дома — 306 «квадратов». Внутри, помимо стандартных помещений, есть кинозал и отельная комната с качелями.

В двухэтажном коттедже четыре спальни, пять полноценных ванных комнат и один дополнительный санузел. На заднем дворе есть патио с баром, зона барбекю, перед домом — бассейн. Продажей объекта занимаются брокеры фирмы Engel & Volkers.

Марго Робби также известна по ролям в фильмах «Хищные птицы», «Отряд самоубийц», «Тоня против всех» и «Волк с Уолл-стрит». Актрисе 30 лет, она родилась в австралийском городе Дэлби (штат Квинсленд). Известность на родине ей принесла роль Донны Фридмен в телесериале «Соседи». Переехала в США в 2011 году.

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