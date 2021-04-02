Марго Робби проговорилась о 20-часовой версии «Однажды в... Голливуде»

Австралийская актриса Марго Робби проговорилась о 20-часовой версии фильма «Однажды в... Голливуде» режиссера Квентина Тарантино. Она упомянула это в беседе с Variety.

Робби дала интервью о спродюсированной ею картине «Девушка, подающая надежды». Звезда отметила, как быстро была отснята лента. По ее словам, весь процесс занял всего 23 дня. Однако съемочной команде пришлось многократно переезжать с места на место и везде делать большое количество дублей, которые активно использовались при монтаже. «Я мечтаю о лишних кадрах, которые могли бы войти в мою невероятную мегаманиакальную нарезку», — заявила звезда фильма «Отряд самоубийц».

Журналисты поинтересовались у знаменитости, существуют ли отснятые и не вошедшие в супергеройский боевик сцены. На это она уклончиво ответила: «По личным причинам я бы с удовольствием посмотрела пятичасовую версию каждого фильма, в котором я когда-либо работала».

Позже Робби сама вспомнила фильм Тарантино «Однажды в... Голливуде» 2019 года, в котором она сыграла одну из главных ролей. По признанию актрисы, существует 20-часовая режиссерская версия картины.