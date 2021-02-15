Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» с Джаредом Лето

Вышел трейлер режиссерской версии супергеройского фильма Зака Снайдера «Лига справедливости». Проморолик появился 14 февраля на YouTube-канале HBO Max.

В трейлере можно увидеть сцены с Дарксайдом в исполнении Рея Портера и Чудо-женщиной, роль которой сыграла Галь Гадот. В финале ролика появляются Бэтмен и Джокер, роли которых исполнили Бен Аффлек и Джаред Лето.

Производство «Лиги справедливости», выпущенной в 2017 году, сопровождалось проблемами. Сценарий фильма подвергся многочисленным изменениям до и во время производства. В мае 2017 года Зак Снайдер объявил, что слагает с себя полномочия режиссера «Лиги справедливости», поскольку не может продолжать работу после самоубийства 20-летней дочери. Заканчивать фильм поручили Джоссу Уидону, автору «Мстителей» и сериала «Светлячок». В итоге «Лига справедливости» стала кассовым провалом.

В мае 2020 года Снайдер объявил, что оригинальная версия фильма будет завершена и выпущена под названием «Лига справедливости Зака Снайдера» на платформе HBO Max. Премьера состоится 18 марта 2021 года.