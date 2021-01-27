Warner Bros. представила трейлер премьер 2021 года

Студия Warner Bros. представила общий трейлер своих главных премьер 2021 года, которые выйдут в кинотеатрах и на видеосервисе HBO Max. Ролик доступен на YouTube-канале студии.

В частности, в трейлер вошли кадры из кинолент «Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Годзилла против Конга», «Том и Джерри».

Также, в нарезку попали картины, у которые еще не выходили официальные трейлеры — «Заклятие 3», «Мортал Комбат», «Мужские слезы».

Ранее издание Variety назвало самые ожидаемые фильмы 2021 года. В подборку были включены как новые релизы, так и фильмы, которые должны были выйти еще в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена. В текущем году ожидается выход таких картин, как «Морбиус», «Годзилла против Конга», «Черная вдова», девятая часть боевика «Форсаж» и другие.