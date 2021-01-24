Вышел первый трейлер фильма «Годзилла против Конга»

Вышел трейлер фильма «Годзилла против Конга» от компании Warner Bros. Проморолик появился 24 января на YouTube-канале компании.

Американо-японский фантастический боевик режиссера Адама Вингарда расскажет о противостоянии двух знаменитых монстров. В основу фильма ляжет некая экосистема гигантских суперсуществ — как классических, так и новых. Выход картины в прокат намечен на 26 марта 2021 года.

Годзилла и Кинг-Конг уже встречались в одном фильме — «Кинг-Конг против Годзиллы» (США-Япония, 1962).

В 2014 году Warner Bros и Legendary перезапустили японскую франшизу о Годзилле. Одноименный фильм, снятый режиссером Гаретом Эдвардсом, собрал в прокате 529 миллионов долларов.

Первый фильм о Кинг-Конге появился в 1933. Кинг-Конга придумал режиссер и сценарист Мериан Купер. Самыми известными картинами об этом чудовище стали фильмы Джона Гиллермина (1976) и Питера Джексона (2005).