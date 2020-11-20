Вышли два новых трейлера Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом

Вышли два новых трейлера игры Cyberpunk 2077 с актером Киану Ривзом. Видео опубликованы на официальном YouTube-канале Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED опубликовала два новых ролика.

Первый показывает работу Ривза на площадке. Актер рассказал, что он уже не раз озвучивал персонажей, например, в мультфильмах и документальных картинах, однако этот проект более масштабный. На кадрах видно, как Ривз работает, стоя у микрофона, а также записывает движения и удары в костюме с датчиками.

Во втором видео раскрываются некоторые факты о его персонаже Джонни Сильверхенде.

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря. В конце октября выпуск отложили на месяц. Разработчики игры Адам Бадовски и Марчина Ивински из CD Projekt RED заявили, что геймерам придется подождать следующую игру студии еще немного.

Cyberpunk 2077 является следующей игрой студии CD Projekt RED после «Ведьмака 3». Она базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и серии книг о вымышленном мире Cyberpunk. Игра была анонсирована в мае 2012 года.