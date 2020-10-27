Выход Cyberpunk 2077 отложили

Выпуск игры Cyberpunk 2077 отложили на месяц. Об этом разработчики игры сообщили в Twitter.

Адам Бадовски и Марчина Ивински из CD Projekt RED заявили, что геймерам придется подождать следующую игру студии еще немного. «Сегодня мы решили отложить релиз Cyberpunk 2077 на 21 день», — говорится в сообщении. Игра должна будет выйти 10 декабря. По словам разработчиков, они пришли к выводу, что им нужно больше времени для дополнительного тестирования продукта. Представители CD Projekt RED принесли извинения перед геймерами.

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В компании уточнили, что основной сложностью стал тот факт, что было запланировано несколько версий игры. Указывается, что в студии будут тестировать ее на девяти платформах, в число которых входят консоли нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X. «Мы понимаем, что вам может показаться странным, что 21 день может решить проблему в контексте такой масштабной игры, но это действительно так», — заметили в студии.

Это не первый перенос даты выхода Cyberpunk 2077. Ранее выпуск мультиплатформенного экшена был перенесен на ноябрь, в январе разработчики отложили дату выхода на сентябрь.

Cyberpunk 2077 является следующей игрой студии CD Projekt RED после «Ведьмака 3». Она базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и серии книг о вымышленном мире Cyberpunk. Игра была анонсирована в мае 2012 года.