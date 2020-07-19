Создатели «Мстителей» вместе с Гослингом снимут самый дорогой фильм Netflix

Братья Энтони и Джо Руссо, режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности», снимут для Netflix самый дрогой фильм в истории сервиса. Об этом сообщает DigitalSpy.

Главные роли в фильме под названием «Серый человек» (The Gray Man) сыграют Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049») и Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel. В работе над проектом примут участие и другие члены съемочной команды супергеройских фильмов. К работе над сценарием планируется привлечь Кристофера Маркуса и Стивена Макфили. Бюджет кинокартины составит примерно 200 миллионов долларов.

Основой для фильма послужит роман Марка Грини 2009 года, посвященный наемному убийце и бывшему сотруднику ЦРУ Корту Джентри. По задумке авторов, планируется создать вокруг Гослинга франшизу на уровне бондианы. К съемкам братья Руссо рассчитывают приступить в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что стриминговая платформа Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077. Он будет состоять из 10 эпизодов, которые выйдут в 2022 году. В его создании участвуют аниме-студия Studio Trigger и разработчик игры CD Projekt Red. В центре сюжета сериала под названием Cyberpunk: Edgerunners жизнь человека, который всячески пытается выжить в городе, помешанном на технологиях, и в итоге начинает карьеру наемника.