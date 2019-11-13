Удаленная из «Мстителей: Финала» сцена с Тони Старком появилась в сети

Стриминговый сервис Disney+ выпустил сцену из фильма «Мстители: Финал», не попавшую в кинопрокатную версию. Об этом пишет The Independent в среду, 13 ноября.

В эпизоде, получившем название «Тони на пересадочной станции», погибший Железный человек (Роберт Дауни-младший), находящийся в неком подобии загробного мира, общается со своей выросшей дочерью в исполнении Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»). Он признает, что мог принять неверное решение, пожертвовав собой ради товарищей. Его дочь отвечает, что гордится им и любит его.

Режиссеры Энтони и Джо Руссо объяснили, что убрали сцену, посчитав ее слишком эмоциональной. По их словам, сцена кое-чем повторяла другой, оставшийся в финальной версии эпизод, в котором Тони Старк на видеозаписи произносит прощальную речь самому себе.

В июле «Мстители: Финал» побили рекорд «Аватара» и стали самым кассовым фильмом всех времен. Сборы блокбастера составили 2,795 миллиарда долларов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!