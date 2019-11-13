Названы новые супергерои будущих фильмов Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал о новых супергероях, которые появятся в будущих фильмах студии. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Зрители увидят таких персонажей, как Лунный Рыцарь, Женщина-Халк и Мисс Марвел — именно она станет первой мусульманской героиней киновселенной. По словам Файги, истории девушки-подростка Камалы Кхан планируют посвятить отдельный сериал. Глава Marvel также отметил, что всех троих можно будет увидеть в шоу на стриминговом сервисе Disney+. Позднее супергероев покажут и в картинах студии.

В августе Файги подтвердил слухи о том, что в новом фильме Marvel «Вечные» появится первый супергерой-гей. В одном из интервью Файги также раскрыл подробности личной жизни персонажа: «Он женат, у него есть семья, и это лишь малая часть того, кем он является». Многие поклонники кинокомиксов посчитали, что эту роль исполнит актер Ричард Мэдден. При этом в киновселенной Marvel уже есть героиня-лесбиянка Валькирия, роль которой исполняет актриса Тесса Томпсон.

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