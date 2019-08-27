В Marvel раскрыли подробности о первом супергерое-гее

В ходе выставки D23 Expo в Калифорнии президент студии Marvel Кевин Файги подтвердил слухи о том, что в новом фильме «Вечные» появится первый супергерой-гей. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

В одном из интервью Файги также раскрыл подробности личной жизни персонажа: «Он женат, у него есть семья, и это лишь малая часть того, кем он является». При этом в киновселенной Marvel уже есть героиня-лесбиянка Валькирия, роль которой исполняет актриса Тесса Томпсон.

Режиссером «Вечных» станет Хлоя Чжао, известная по картинам «Наездник» и «Песни, которым меня научили братья». В ленте снимутся Анджелина Джоли, Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек, Брайан Тайри Генри и Ричард Мэдден. В сети предполагают, что именно Мэдден предстанет в образе гомосексуального супергероя.

Серия «Вечные» была создана художником и писателем Джеком Керби. В основу ее сюжета легла история о расе сверхлюдей, появившихся благодаря могучим космическим сущностям — Целестиалам.

В июле британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука в серии фильмов Marvel, поддержал идею сделать его персонажа геем. «Мир не так прост, как какой-нибудь гетеросексуальный белый парень», — подчеркнул он и добавил, что в ближайшие годы студия планирует ввести в свои проекты множество разнообразных героев.

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