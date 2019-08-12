Культура
 
Последние новости
Раскрыто число истребителей России
«Бременские музыканты» попали на деньги
Названы достойные общения с украинской властью российские СМИ
Оставшиеся без дороги россияне стали возить трупы в морг на электричке
Белла Хадид снялась для обложки журнала с оголенной грудью
Россиянин потерял зарплату из-за службы в армии и отсудил ее у Минобороны
Россиянам рассказали о правильной подготовке детей к школе
Найден способ превратить наушники в опасное звуковое оружие
Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой
Новости партнеров

Нашлась причина отказа «Мстителей» хоронить мертвую героиню

Перейти в «Мою Ленту»

Режиссер фильма «Мстители. Финал» Джо Руссо объяснил, почему в картине не показали похороны погибшей по ходу сюжета Черной вдовы (Наташа Романофф, героиня Скарлетт Йоханссон). Его слова в понедельник, 12 августа, передает The Independent.

Фанаты франшизы раскритиковали ленту за то, что в сравнении с также погибшим Тони Старком (Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего), удостоившимся сцены пышных похорон, прощание с покойной Черной вдовой после смерти совсем не получило экранного времени.

«Меня завалили вопросами о том, почему Наташе после смерти не уделили столько внимания, сколько Тони. Ну, у Тони во франшизе больше не будет фильмов. А у Наташи будет еще один фильм», — рассказал Руссо в режиссерском комментарии к релизу «Мстителей. Финал» на DVD/Blu-Ray.

Черная вдова жертвует собой ради Камня души в фильме «Мстители. Финал». Тем не менее, отдельный фильм с ней в качестве главной героини выйдет на экраны 1 мая 2020 года. Действие в нем будет разворачиваться после событий картины «Первый мститель: Противостояние» и до начала сюжетной линии «Мстителей. Война бесконечности» и «Мстителей. Финал».

Ранее, в июле, «Мстители. Финал» побили рекорд «Аватара» и стали самым кассовым фильмом всех времен. Сборы блокбастера составили 2,795 миллиарда долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Avengers: Endgame directors blame Black Widow movie for absence of of Natasha funeral scene
Disney побил мировой рекорд всех времен
Фанаты высмеяли логотип сериала «Локи» от Marvel
Новый фильм побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Другие материалы рубрики
Культура00:03Сегодня
Поль Гоген, Aha oe feii? («А, ты ревнуешь?») (1892)

«Сумасшедшие богатые русские»

Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
11:10Сегодня

Звезда «Тельмы и Луизы» рассказала о приставаниях на кинопробах

09:59Сегодня

Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет

08:46Сегодня

В «Однажды в… Голливуде» нашли киноляп

Культура00:3711 августа

«Чтобы Советы не совали свой нос»

Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
04:17Сегодня

Сын Алена Делона раскрыл подробности состояния отца

03:40Сегодня

Умерла литературный критик Елена Макеенко

21:0311 августа

Расставшуюся с мужем Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой

Культура00:03 9 августа

Голые и смешные

Каменные гениталии, неравные браки и измены: главные книги недели
18:4011 августа

Ученые признали Оззи Осборна мутантом

16:0611 августа

Украинская балерина погибла в 31 год

11:3711 августа

Стало известно о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой

Россия
В двух российских регионах температура упала ниже нуля
«Навсегда останусь охотником за людьми»
Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Россиянин потерял зарплату из-за службы в армии и отсудил ее у Минобороны
«Не стоит думать, что все полыхает»
Как тушат пожары в Сибири и что будет с лесом и животными
Россиянам рассказали о правильной подготовке детей к школе
«Продали корову — купили автомат»
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
Муж дворника из Подмосковья рассказал о появлении у нее двухмиллиардного долга
Все материалы
Мир
Жители Новой Зеландии сдали тысячи единиц оружия после расстрела в мечети
«Старейшины обменивали детей на вещи»
Их предков обращали в рабство и увозили за океан. Спустя 400 лет они этого не забыли
Иран заявил о своих правах на все корабли в Персидском заливе
Индустрия несвободы
Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
Миллиардер-педофил остался в камере без охраны в ночь «самоубийства»
«Они не хотят жить в боли»
 
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Все материалы
Бывший СССР
Названо настоящее имя украинского министра из США
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
В партии Зеленского назвали условие для новых досрочных выборов
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Порошенко приехал на допрос
Пока все дома
Спецназ дважды штурмовал резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева: как это было
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Все материалы
Экономика
Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Российская экономика стала более конкурентной
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
На «Кортеж» Путина нашелся покупатель за границей
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу
Все материалы
Силовые структуры
Офицер ФСБ получил срок за вымогательство под видом бойца спецназа
В поисках короля
Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
Попавшего в реанимацию телережиссера отказались арестовать из-за митингов
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Стали известны подробности нападения на бойца Росгвардии в Тюмени
Василий Комаров«Так забивают скотину»
Как первый маньяк СССР убил десятки человек и держал в страхе Москву
В Тюмени подстрелили бойца Росгвардии
Все материалы
Наука и техника
Раскрыто число истребителей России
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Найдены следы древней резни сотен людей
Космические монстры
Астрономы ищут гигантские сооружения в космосе. Все началось с русского ученого
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Появились новые версии в деле о взрыве на военном полигоне
Слухи о радиации, ракеты и корабли: что известно о ЧП под Северодвинском и его причинах
В российской армии появится сотовая связь
Все материалы
Спорт
Лэмпард стал автором худшего тренерского дебюта в «Челси» за 41 год
Камила Валиева«Ее бог в макушечку поцеловал»
Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
«Ахмат» разобрался с оскорбившим судью сотрудником
Наоми Осака«Я могла стать либо лучшей, либо бездомной»
Японская теннисистка одолела Серену Уильямс на корте. Скоро она заберет ее миллионы
Боец UFC провозгласил себя будущим «межполовым чемпионом мира»
Без раскачки
Разгромные победы «Ливерпуля» и «Сити», МЮ — Челси: почему нельзя пропустить старт АПЛ
Американский рапирист встал на колено ради борьбы с «ненавистным президентом»
Все материалы
Культура
Звезда «Тельмы и Луизы» рассказала о приставаниях на кинопробах
Поль Гоген, Aha oe feii? («А, ты ревнуешь?») (1892)«Сумасшедшие богатые русские»
Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
«Чтобы Советы не совали свой нос»
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
В «Однажды в… Голливуде» нашли киноляп
ГУЛАГ как память
Испанские фотографы искали на Соловках следы лагерей, а оказались между адом и раем
Сын Алена Делона раскрыл подробности состояния отца
Все материалы
Интернет и СМИ
Женщина влюбилась в мужчину из Tinder и просчиталась
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
Девушка променяла мужчину на бокал вина и стала звездой сети
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Раскрыты лучшие способы начать откровенный разговор в Tinder
«Оргазм для ушей»
 
Работники порноиндустрии раскрыли неприятные секреты профессии
Все материалы
Ценности
Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Белла Хадид снялась для обложки журнала с оголенной грудью
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
Названа официальная причина смерти Аллы Вербер
Все материалы
Путешествия
Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»
Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
За пассажирами бизнес-класса наблюдали с установленной в туалете скрытой камеры
«Это настоящая сказка»
Хоббиты, говорящие бобры и лесные лабиринты: зачем ехать в Чешскую Швейцарию
Стюардесса напилась прямо в полете и лишилась работы
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Названо самое дешевое направление в бархатный сезон
Все материалы
Из жизни
Редчайшая болезнь женщины привела к риску лишиться головы от одного движения
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки
Крис Дэнси«Я — дедушка-киборг»
Этот человек научился полностью контролировать свое тело. Как изменилась его жизнь?
«Вечно молодая» 50-летняя модель назвала секретом своей внешности одиночество
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Новая «Миссис Россия‎»‎ прокомментировала свою победу в конкурсе
Все материалы
Первый тест обновленного Audi Q7
Узнаем, что поменялось в главном конкуренте BMW X5 и Mercedes-Benz GLE после рестайлинга
«Запорожец» за 20 млн рублей
Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador
Самый дорогой Chevrolet в мире
Видео: частичка американской гоночной истории за 2,2 млн долларов
Что рисует дизайнер Шкоды в свободное время?
Олдтаймеры, спорткары, не вполне одетые женщины...
У Geely Atlas появился голосовой помощник Алиса
Lada Kalina превратили в катафалк с автопилотом
Jaguar Land Rover перейдет на платформу BMW
Все материалы
Дом
Названы способы заработать на единственном жилье
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
В Новой Москве подорожали квартиры
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Россияне перестали покупать жилье
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В российском городе прошла ярмарка вакансий для пенсионеров
Российский регион нарастит экспорт зерна в полтора раза
Началась подготовка к проектированию ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Россияне убрали мусор с пляжа бухты в Находке
Все материалы