Нашлась причина отказа «Мстителей» хоронить мертвую героиню

Режиссер фильма «Мстители. Финал» Джо Руссо объяснил, почему в картине не показали похороны погибшей по ходу сюжета Черной вдовы (Наташа Романофф, героиня Скарлетт Йоханссон). Его слова в понедельник, 12 августа, передает The Independent.

Фанаты франшизы раскритиковали ленту за то, что в сравнении с также погибшим Тони Старком (Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего), удостоившимся сцены пышных похорон, прощание с покойной Черной вдовой после смерти совсем не получило экранного времени.

«Меня завалили вопросами о том, почему Наташе после смерти не уделили столько внимания, сколько Тони. Ну, у Тони во франшизе больше не будет фильмов. А у Наташи будет еще один фильм», — рассказал Руссо в режиссерском комментарии к релизу «Мстителей. Финал» на DVD/Blu-Ray.

Черная вдова жертвует собой ради Камня души в фильме «Мстители. Финал». Тем не менее, отдельный фильм с ней в качестве главной героини выйдет на экраны 1 мая 2020 года. Действие в нем будет разворачиваться после событий картины «Первый мститель: Противостояние» и до начала сюжетной линии «Мстителей. Война бесконечности» и «Мстителей. Финал».

Ранее, в июле, «Мстители. Финал» побили рекорд «Аватара» и стали самым кассовым фильмом всех времен. Сборы блокбастера составили 2,795 миллиарда долларов.

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