Фанаты высмеяли логотип сериала «Локи» от Marvel

Фанаты студии Marvel раскритиковали логотип грядущего сериала «Локи» о коварном брате Тора. Они принялись высмеивать его в Twitter, предлагая свои альтернативы.

Логотип показался поклонникам некачественным и неподходящим по стилистике заглавному персонажу. «Стильно, ага. Поиграли со шрифтами», — написал один из пользователей на официальной странице студии в Twitter.

— sam! loki| don't unf bc school (@nidavelloki) 21 июля 2019, 14:41

Фанаты предложили Marvel использовать другой логотип для сериала, сделанный австралийским художником под псевдонимом BossLogic, который уже сотрудничал с компанией и работал над постером фильма «Мстители: Финал».

Некоторые интернет-пользователи воспользовались графическими редакторами и нарисовали свое видение главного символа сериала, некоторые смастерили логотип из подручных средств.

Студия Marvel анонсировала новые проекты ранее в июле на Comic-Con — международном ежегодном фестивале популярной культуры, посвященном фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею и видеоиграм. Он проводится в городе Сан-Диего с 1970 года.

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