Тора превратят в женщину в новом фильме Marvel

В четвертом фильме о супергерое Торе из вселенной Marvel появится Тор-женщина. Об этом сообщает Mashable.

Отмечается, что супергероиню сыграет Натали Портман, ранее исполнившая роль Джейн Фостер в фильмах «Тор», «Тор 2: Царство тьмы» и «Мстители: Финал». Персонаж появляется в комиксах о супергерое и, по сюжету, позже становится вторым Тором.

«Это невероятная сюжетная линия, полная эмоций, любви и грома, а также представляет первую женщину-Тора», — заявил режиссер Тайка Вайтити, передает Deadline.

Крис Хемсворт, исполнитель главной роли в серии фильмов, также появится в четвертой части. Режиссером картины выступит Вайтити, снявший «Тор: Рагнарек». Новая лента получила название «Тор: Любовь и гром». Ее премьера запланирована на 5 ноября 2021 года.

Студия Marvel анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Сообщалось, что в течение двух лет на стриминговом сервисе Disney выйдет четыре сериала о супергероях Marvel: «Сокол и зимний солдат», «Ванда и Вижн», «Локи» и «Соколиный глаз».

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