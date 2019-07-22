Тор-женщина взбесила фанатов Marvel

Часть фанатов киновселенной Marvel агрессивно отреагировали на сообщение о том, что в четвертом фильме о супергерое Торе появится Тор-женщина. Об этом сообщает портал Newshub в понедельник, 22 июля.

Отмечается, что недовольные поклонники выразили несогласие в Twitter. Многие заявили, что Джейн Фостер, персонаж Натали Портман из первых фильмов о супергерое, который по сюжету комиксов превращается в Тора, — один из самых неудачных в киновселенной. Часть фанатов призвали бойкотировать грядущую ленту и обвинили в произошедшем Демократическую партию США и политкорректность.

Другие поклонники Marvel посчитали, что режиссер Тайка Вайтити, снявший Тор: Рагнарек и занимающийся новым фильмом, сможет сделать с персонажем в исполнении Портман нечто интересное. Многие выразили поддержку кинематографисту.

Фильм, премьера которого запланирована на 5 ноября 2021 года, получил название «Тор: Любовь и гром». Исполнитель главной роли Крис Хемсворт также появится в ленте.

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