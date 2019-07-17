Ушедший из кино исполнитель роли Тора через месяц задумался о возвращении

Австралийский актер Крис Хемсворт, который в июне заявил о приостановке карьеры, может вернуться в кино. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что артист планирует вновь исполнить роль Тора в четвертой части франшизы о боге грома. Режиссером картины выступит Тайка Вайтити. Он работал над блокбастером «Тор: Рагнарек», который собрал в мировом прокате 854 миллиона долларов и набрал 93 процента на сайте Rotten Tomatoes, агрегирующем отзывы и рецензии. Таким образом, картина стала гораздо успешнее первых двух лент про супергероя Тора.

Издание уточняет, что Тайка Вайтити занимался экранизацией популярной японской манги «Акира», однако ее выход отложен на неопределенный срок. Студия Warner Bros. ожидает, что кинематографист вернется к проекту после завершения работы над четвертым «Тором».

4 июня стало известно, что Хемсворт временно уходит из кинематографа. Тогда 35-летний актер пояснил, что хочет провести время с женой, 42-летней Эльзой Патаки, и их тремя детьми. «У них сейчас очень важный период взросления. Они все еще юны, и они прекрасно понимают, что мы реже видимся», — отметил Хемсворт. По словам звезды, он провел на съемочной площадке весь последний год.

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