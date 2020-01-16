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Выпуск Cyberpunk 2077 отложили

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Выпуск Cyberpunk 2077 отложили, сообщается на странице разработчика CD Projekt RED в Twitter.

Релиз перенесли на 17 сентября 2020 года. Разработчики утверждают, что для тестирования игры понадобится чуть больше времени. Также в публикации добавили, что они стремятся сделать Cyberpunk 2077 главным достижением поколения, поэтому стараются довести ее до идеала.

В июне 2019 года актер Киану Ривз объявил во время пресс-конференции Microsoft на выставке E3 дату выхода игры Cyberpunk 2077. Изначально релиз проекта был назначен на 16 апреля 2020 года.

Cyberpunk 2077 — следующая игра студии CD Projekt Red, создавшей серию игр «Ведьмак» по мотивам романов Анджея Сапковского. Она была анонсирована в 2012 году и базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и его многочисленных книгах о вымышленном мире Cyberpunk. Игра будет значительно отличаться от серии о ведьмаке: как минимум, игрок сам сможет создать собственного персонажа.

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