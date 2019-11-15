Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Paramount Pictures

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.

Известный актер предстает перед Губкой Бобом и Патриком в виде перекати-поля. На кадрах его лицо появляется внутри растения. Герои встречают артиста, когда отправляются на поиски пропавшего питомца главного героя — улитки Гэри. Отмечается, что в фильме также появятся рэпер Snoop Dogg и певица Аквафину. В США фильм выйдет на экраны в мае 2020 года. Создатели утверждают, что впервые полностью сделали мультфильм про Губку Боба с использованием компьютерной графики.

Ранее стало известно о появлении Киану Ривза в игре Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red, которая выйдет 16 апреля 2020 года.

Первый эпизод мультсериала про Губку Боба вышел 1 мая 1999 года. В настоящее время сериал насчитывает около 250 серий. Шоу получило множество премий и было переведено более чем на 60 языков.

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