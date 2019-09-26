Киану Ривз поделился впечатлениями от сценария четвертой «Матрицы»

Голливудский актер Киану Ривз поделился своим мнением по поводу четвертой части картины «Матрица», в которой он вновь исполнит роль Нео. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Он признался, что уже ознакомился со сценарием, и добавил, что очень впечатлен тем, что случится с его персонажем. «Это будет очень амбициозно. Так, как и должно быть!» — пообещал артист.

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В мае стало известно, что сестры Вачовски ведут работу над продолжением трилогии «Матрица». В августе от представителя компании Warner Bros. поступило официальное подтверждение о готовящемся проекте. По его словам, съемки начнутся не раньше 2020 года, а главные роли в ленте опять исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Трилогия собрала в мировом прокате 1,6 миллиарда долларов.

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