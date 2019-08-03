Киану Ривз удивил фанатов ирокезом и показал пузо

Голливудский актер Киану Ривз появился на съемочной площадке фильма «Билл и Тед» с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом. Снимки артиста опубликованы в Twitter.

— keanu doing things (@keanuthings) 02 августа 2019, 04:17

Поклонники с восторгом отреагировали на необычный облик Ривза. «Я поддерживаю новый стиль викинга-серфингиста», — написала @hatariodyr.

«Честно, кто из нас не проходил через эту фазу "пушистого могавка, гигантской бороды и полутопика"?», — спросил @captaingauthier.

Некоторые пользователи отметили, что прическа и борода Ривза — ненастоящие. На более ранних фотографиях со съемочной площадки фильма видно, что артист сбрил бороду.

Первый фильм серии «Билл и Тед» с Киану Ривзом в роли Теда вышел в 1989 году. В 1991-м в прокат выпустили вторую часть. Выход третьей запланирован на 2020 год.

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