Киану Ривз растрогал фанатов очередным добрым поступком

Актер Киану Ривз совершил добрый поступок и покорил интернет. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что случай произошел на прошлой неделе в Слайделле, штат Луизиана. Артист направлялся на съемочную площадку, когда увидел размещенную у дороги табличку с надписью «Ты потрясающий», сделанную его фанаткой Стейси Хант. Она узнала, что звезда будет сниматься в третьей части картины «Билл и Тед» недалеко от ее дома и вместе с 16-летним сыном Итаном решила поприветствовать кумира.

Через несколько часов рядом с жильем Хант остановилась машина, из которой вышло несколько человек, в том числе Ривз. Он подошел к ней и попросил разрешения подписать плакат. После того, как Хант согласилась, актер написал на табличке: «Стейси, ты потрясающая!»

После этого артист немного пообщался с Хант, а затем сделал несколько фотографий с ней и ее сыновьями. Фанатка назвала правдивой информацию о том, что Ривз является хорошим человеком с большим сердцем. «По крайней мере я так думаю после нескольких минут общения с ним», — добавила она.

Сценарист ленты «Билл и Тедд» Эд Соломон кратко рассказал о случившемся в своем Twitter-аккаунте. В комментариях пользователи начали восхищаться актером и задаваться вопросом, может ли он быть более идеальным.

В июне Киану Ривз появился на конференции E3, где представил новый трейлер игры Cyberpunk 2077. В ходе мероприятия один из присутствующих в зале выкрикнул, что считает актера потрясающим. «Нет, ты потрясающий. Вы все здесь потрясающие» — ответил Ривз. Позднее его фраза стала популярной в интернете и превратилась в мем.

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