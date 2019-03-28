Киану Ривз поразвлекал случайных попутчиков экскурсией и прослушиванием кантри

Голливудский актер Киану Ривз помог пассажирам рейса Сан-Франциско — Лос-Анджелес, чей самолет совершил экстренную посадку в Бейкерсфилде, штат Калифорния. Об этом сообщает USA Today.

Находившийся на борту артист после приземления договорился с представителями авиакомпании о минивэнах, которые доставят людей в пункт назначения, а после прибытия транспорта устроил случайным попутчикам экскурсию, рассказав об истории города Бейкерсфилда. Кроме того, по пути Ривз развлекал окружающих, включая песню кантри-исполнителя Винна Стюарта It's Such a Pretty World Today и делая с ними селфи.

После завершения путешествия некоторые попутчики актера рассказали о его добрых делах в сети и опубликовали ролики с ним.

Весной 2017 года Киану Ривз посетил Санкт-Петербург, и снимки его прогулки по городу моментально превратились в мем. Некоторые начали шутить над ним, сравнивая кинозвезду с актерами из российских сериалов и нелегальным мигрантом. Другие принялись сокрушаться о том, что артист из всех городов России посетил только Санкт-Петербург.

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