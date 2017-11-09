Киану Ривз показал свою тайную фабрику

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Голливудский актер и предприниматель Киану Ривз провел видеоэкскурсию по принадлежащей ему фирме Arch Motorcycle, занимающейся производством люксовых супербайков. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале журнала Wired.

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Бородатый и растрепанный Ривз и его партнер по бизнесу Гард Холлингер показали, как идет сборка машин, и рассказали о применении виртуальной реальности на производстве.

Ривз и Холлингер основали компанию Arch Motorcycle в 2007 году. В настоящее время в линейке фирмы три модели, изготавливаемые под заказ. Цена на мотоциклы начинается от 78 тысяч долларов. Топовая модель Arch Method 143 будет выпущена в 2018 году тиражом 23 экземпляра, цена на него пока не раскрывается.