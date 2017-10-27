Японцы показали самый устойчивый в мире мотоцикл

Yamaha Motor Europe

Японская компания Yamaha представила трехколесный мотоцикл Niken. Видеопрезентация размещена на официальном канале европейского отделения фирмы в YouTube.

По утверждению производителя, это самый устойчивый мотоцикл в мире. Особенностью трицикла являются сдвоенные передние колеса 15-дюймового диаметра, закрепленные в двойных вилках. Презентация концепта прошла на Международном токийском автосалоне. Технические подробности новинки не раскрываются.

Фирма также показала на автосалоне концепт электрического байка Motoroid, управляемого при помощи искусственного интеллекта.

45-м Токийский международный автосалон пройдет в столице Японии с 27 октября по 5 ноября.