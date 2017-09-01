Yamaha задумала наладить в России сборку мотовездеходов

Японский концерн Yamaha намерен создать в России завод по сборке мотовездеходов. Компания ведет переговоры с Минпромторгом о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК) для получения льгот. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает Rambler News Service.

«Коллеги должны будут определиться с той площадкой, где им будет интереснее. Скорее всего, это будет привязано к тем регионам, где в основном сосредоточен спрос», — отметил чиновник.

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И добавил, что перспективы проекта зависят от активности японской корпорации и «взаимной заинтересованности». «Мы не заинтересованы в создании дублирующих производств с государственными предприятиями. Заинтересованы в первую очередь в технологичных инвестиционных направлениях», — пояснил он.

«Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» (официальный дистрибьютор Yamaha) продает в России две модели мотовездеходов, а также мотоциклы, квадроциклы и скутеры.

Механизм СПИК действует с июля 2015 года. Он представляет собой соглашение федеральных или региональных властей с инвестором, гарантирующее льготы (к примеру, обнуление налога на прибыль) и неизменность условий ведения бизнеса. В обмен частная компания обеспечивает определенный уровень инвестиций, локализации, объем производства. В настоящее время заключено около десятка СПИК, один из них — с концерном Daimler AG по строительству автозавода в Московской области.