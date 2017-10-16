Умный электромотоцикл доставит удовлетворение водителю

Newmotorpm

Японская компания Yamaha показала первые изображения управляемого искусственным интеллектом концепт-байка Motoroid. Об этом сообщает HighSnobiety. Видеоролик опубликован на Youtube-канале Newmotorpm.

Официальная премьера электромотоцикла запланирована на 45-м Токийском международном автосалоне, который пройдет с 27 октября по 5 ноября. Технические данные новинки не разглашаются, однако представители компании пояснили, что водитель такого мотоцикла сможет ощутить kando — японскую концепцию глубокого духовного вдохновения и удовлетворения. Всего во время Токийского автосалона Yamaha планирует представить 20 концептуальных средств передвижения.