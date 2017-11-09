В Италии выставили на продажу подержанный мотоцикл за 150 тысяч евро

Итальянская фирма по торговле раритетными автомобилями и мотоциклами Ruote Da Sogno выставила на продажу экземпляр шоссейного мотоцикла MV Agusta 750 Sport 1972 года выпуска. Об этом сообщается на сайте дилера.

Байк является довольно редким и оценен в 150 тысяч евро. В период с 1970 по 1975 год было произведено всего 583 таких машины. На аукционах мотоциклы этой модели в хорошем состоянии продаются за 100-120 тысяч евро, однако объявленная Ruote Da Sogno цена, возможно, завышена.

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Каких-либо подробностей по провенансу и техническом состоянии предложенного экземпляра на сайте продавца не сообщается. Состояние машины указано как «хорошее», однако на представленных фотографиях наблюдаются следы ржавчины на отдельных деталях.

MV Agusta — итальянский производитель мотоциклов. Фирма была образована в 1945 году как филиал авиационной компании Agusta, учрежденной в 1923 году графом Джованни Агуста. В 1940-70-е годы мотоциклы фирмы успешно участвовали в спортивных соревнованиях, выиграв 3000 гонок и 63 чемпионата мира.