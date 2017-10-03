Льюис Хэмилтон представил эксклюзивный мотоцикл

Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и итальянская компания по производству мотоциклов MV Agusta представили созданный совместно супербайк F4 LH44. Об этом сообщает HypeBeast.

Мотоцикл мощностью 219 лошадиных сил разработан на базе серийной модели F4 RC и будет выпущен в количестве 44 экземпляров. Цена каждого составит 50 тысяч евро. Мотоцикл оснащен шинами Pirelli Diablo Supercorsa и облегчен на четыре килограмма по сравнению с базовой моделью. Среди других особенностей — одна выхлопная труба SC Project (вместо обычных для марки четырех). Скоростные характеристики мотоцикла не разглашаются.

Льюис Хэмилтон — британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas F1 Team. Трехкратный чемпион мира 2008, 2014 и 2015 годов. Первый чернокожий гонщик соревнований «Формулы-1».

MV Agusta — итальянская компания по производству мотоциклов. Расположена в городе Кащина-Коста близ Милана, Италия. Основана в 1945 году как подразделение авиастроительной фирмы Agusta. С 2014 года 25 процентов акций компании принадлежат Mercedes-AMG, тюнингового подразделения подразделение Mercedes-Benz.