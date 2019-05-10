Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

Сестры Вачовски ведут работу над продолжением трилогии «Матрица». Об этом рассказал режиссер и каскадер Чад Стахелски. Его слова приводит Yahoo Movies.

Стахелски, который был дублером исполнителя главной роли в фильмах Киану Ривза, не уточнил будут ли Вачовски выступать в качестве режиссеров. «Я не уверен на счет Ланы», — признался он.

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Ривз в свою очередь признал, что не сможет отказать, если его позовут на съемки с участием Вачовски. «Это был бы подарок», — сказал он.

Официального подтверждения от Warner Brothers пока не поступало.

Информация о готовящемся продолжении «Матрицы» появилась еще в 2017 году. Тогда The Independent сообщала, что кинокомпания Warner Bros. собирается посвятить новую ленту молодости Морфеуса. Предполагалось, что его может сыграть Майкл Б. Джордан, известный по фильмам «Крид: Наследие Рокки», «Этот неловкий момент» и «Хардбол».

«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации.

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