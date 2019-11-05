Киану Ривза заподозрили в первом романе за почти 20 лет

Канадского актера Киану Ривза заподозрили в романе с художницей Александрой Грант. Об этом сообщает издание Mirror.

Пару заметили вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса. Они улыбались и держались за руки. При этом 55-летний Ривз и 46-леняя Грант знакомы достаточно давно — в 2011 году вышла книга Ode To Happiness («Ода счастью»), над которой они работали вместе. В 2015 году появилась их другая совместная книга Shadows («Тени»).

В декабре 1999 года у артиста и его возлюбленной, актрисы Дженнифер Сайм, родилась мертворожденная дочь. Через два года Сайм погибла в автокатастрофе. С тех пор Ривз не делал официальных заявлений о своей личной жизни.

В июле этого года актер растрогал пользователей сети добрым поступком. Артист направлялся на съемочную площадку, когда увидел размещенную у дороги табличку с надписью «Ты потрясающий», сделанную его фанаткой Стейси Хант. Через несколько часов рядом с жильем Хант остановилась машина, из которой вышли несколько человек, в том числе Ривз. Он подошел к ней и попросил разрешения подписать плакат. После того как Хант согласилась, актер написал на табличке: «Стейси, ты потрясающая». После этого артист немного пообщался с Хант, а затем сделал несколько фотографий с ней и ее сыновьями.

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